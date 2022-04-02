Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию

Смит назвал свои действия "непростительными", подчеркнув, что готов будет принять любые дополнительные решения совета управляющих академии. Свое решение он озвучил после того, как ему было отправлено уведомление о дисциплинарном слушании, которое состоится 18 апреля.

В свою очередь президент киноакадемии Дэвид Рубин сообщил, что организация приняла отставку Смита.