Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию

Смит назвал свои действия "непростительными", подчеркнув, что готов будет принять любые дополнительные решения совета управляющих академии. Свое решение он озвучил после того, как ему было отправлено уведомление о дисциплинарном слушании, которое состоится 18 апреля.
В свою очередь президент киноакадемии Дэвид Рубин сообщил, что организация приняла отставку Смита.
28 марта Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.
Спустя некоторое время после этого конфликта Смит вышел на сцену, чтобы получить "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.
В тот же день Смит публично извинился за свое поведение, опубликовав в Instagram соответствующее заявление.