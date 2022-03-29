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29 марта, 2022
 
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"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"

Смит об избиении Рока: Я отреагировала эмоционально
Смит об избиении Рока: Я отреагировала эмоционально
Фото: ЕРА

Американский актер Уилл Смит, который в ночь на 28 марта во время церемонии вручения "Оскар" избил ведущего, комика Криса Рока после того, как тот неудачно пошутил о новой прическе его супруги, вечером в тот же день публично попросил в Instagram прощения за свое неприемлемое поведение.

"Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии "Оскар" было неприемлемым и непростительным. Шутки в мой адрес – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировала эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был неправ. В мире любви и добра нет места насилию", – написал актер.

Смит также попросил прощения у организаторов церемонии, зрителей и своих коллег. 

"Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало это мероприятие", – подытожил актер. 

Контекст:

28 марта Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.

Спустя некоторое время после этого конфликта Смит вышел на сцену, чтобы получить "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера. 

Теги: Оскар, скандал, Уилл Смит, Оскар 2022
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