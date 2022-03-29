"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"

"Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии "Оскар" было неприемлемым и непростительным. Шутки в мой адрес – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировала эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был неправ. В мире любви и добра нет места насилию", – написал актер.

Смит также попросил прощения у организаторов церемонии, зрителей и своих коллег.

"Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало это мероприятие", – подытожил актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith)