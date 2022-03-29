"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"

"Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии "Оскар" было неприемлемым и непростительным. Шутки в мой адрес – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировала эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был неправ. В мире любви и добра нет места насилию", – написал актер.
Смит также попросил прощения у организаторов церемонии, зрителей и своих коллег.
"Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало это мероприятие", – подытожил актер.
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28 марта Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.
Спустя некоторое время после этого конфликта Смит вышел на сцену, чтобы получить "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.