"Случилось невероятное". Поэтесса Якимчук, которая выступит на "Грэмми", рассказала, как на репетиции организаторы поддержали Украину молитвой

"Сегодня случилось невероятное. Я даже не сразу поняла, что происходит: они делали это очень красиво, как перформанс, и вместе с тем, искренне, как это бывает в разговоре с близкими. Музыкальная команда "Грэмми" собралась в круг, взялась за руки и молилась за Украину. Это была молитва сильных, проникновенная, невероятная, – написала поэтесса. – Знаете, что они говорили? Что Украина борется за свою свободу. Я это уже слышала от американцев не раз. Весь прогрессивный мир понимает, что ничего нет дороже, чем быть собой и жить свободно. Они восхищаются нами, они хотят, чтобы у нас получилось, они оплакивают наших погибших вместе с нами. Об этом и будет наше выступление. Не думала, что может быть столь крепкая поддержка. Чувствовала это из Украины, а тут я вижу это рядом. Пока не могу раскрывать имен, но обещаю, они вас удивят".

Контекст: 64-я церемония вручения "Грэмми" состоится в Лас-Вегасе в ночь на 3 апреля. Ранее ожидалось, что она пройдет 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе, но 5 января организаторы отменили мероприятие из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон". Полный список номинантов опубликован на сайте премии. Якимчук выступит во время церемонии – она прочитает свои стихи о войне из сборника Apricots of Donbas, написанного в 2015 году.