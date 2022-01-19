Названы новая дата и место проведения 64-й церемонии вручения "Грэмми"

Церемонию планируется провести в полноценном формате на арене MGM Grand Garden. Ведущим мероприятия заявлен южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.
Полный список номинантов, представленных в 86 категориях, опубликован на сайте премии.
Ранее ожидалось, что 64-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе, но 5 января организаторы отменили мероприятие из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон". Полный список номинантов опубликован на сайте премии.
"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.