"Это разозлит многих". Представители "Грэмми" рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии

В ноябре издание Rolling Stone заявило, что в доме артиста есть комната для пыток женщин Фото: ЕРА

Речь идет об альбоме Donda и песне из этого альбома Jail американского рэпера Канье Уэста, к записи которых причастен Мерилин Мэнсон.

Его появление среди номинантов вызвало в сети возмущение.

"Номинация Мерилина Мэнсона на премию "Грэмми" – это огромная пощечина жертвам сексуального насилия и домашнего насилия. Мне грустно и я устала", – написали в Twitter пользователи сети.

marilyn manson being nominated for a grammy is a huge slap in the face for sexual assault and domestic abuse survivors. i’m sad and tired — lauren badillo milici (@motelsiren) November 23, 2021

"Мэрилин Мэнсон номинирован за сотрудничество с Канье Уэстом. Это разозлит многих людей, что делает меня счастливым", – написали поклонники артиста.

Grammy nominations 2022: Marilyn Manson nominated for Kanye West collaboration



(This is gonna piss off a lot of people, which makes me happy.) * https://t.co/5LZB0JfJdv — Marilyn Manson Uncanceled (@MUncanceled) November 23, 2021

Директор "Грэмми" Харви Мэйсон-младший в интервью изданию TheWrap заявил, что они не устанавливали какие-либо ограничения для артистов, которые подавали заявки на премию.

По словам представителя "Грэмми", организаторы "не будут оглядываться на историю людей или смотреть на их судимости", а единственным критерием для номинации является соответствие музыкальной композиции установленным правилам.