Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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"Это разозлит многих". Представители "Грэмми" рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии

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В ноябре издание Rolling Stone заявило, что в доме артиста есть комната для пыток женщин
В ноябре издание Rolling Stone заявило, что в доме артиста есть комната для пыток женщин
Фото: ЕРА

Обвиняемый в сексуальном и психологическом насилии над партнершами американский певец Мерилин Мэнсон дважды оказался среди номинантов на "Грэмми 2022" – его имя указано в номинации "Лучший альбом" и "Лучшая рэп-песня".

Речь идет об альбоме Donda и песне из этого альбома Jail американского рэпера Канье Уэста, к записи которых причастен Мерилин Мэнсон.

Его появление среди номинантов вызвало в сети возмущение.

"Номинация Мерилина Мэнсона на премию "Грэмми" – это огромная пощечина жертвам сексуального насилия и домашнего насилия. Мне грустно и я устала", – написали в Twitter пользователи сети.

"Мэрилин Мэнсон номинирован за сотрудничество с Канье Уэстом. Это разозлит многих людей, что делает меня счастливым", – написали поклонники артиста.

Директор "Грэмми" Харви Мэйсон-младший в интервью изданию TheWrap заявил, что они не устанавливали какие-либо ограничения для артистов, которые подавали заявки на премию. 

По словам представителя "Грэмми", организаторы "не будут оглядываться на историю людей или смотреть на их судимости", а единственным критерием для номинации является соответствие музыкальной композиции установленным правилам.

Контекст:

Мерилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мерилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

В феврале 2021 года экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

В мае того же года на артиста подала в суд еще одна его бывшая девушка, имя которой не разглашалось. Она обвинила певица в изнасилованииПо словам обвинительницы, она начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. Во время одной из встреч у него дома певец также показал видео, на котором были запечатлены его издевательства над поклонницей после выступления группы в 1996 году. В сентябре стало известно, что суд отклонил ее иск в связи с истечением срока давности.

В ноябре издание Rolling Stone опубликовало результаты собственного расследования, заявив, что в доме артиста есть комната для пыток женщин.

Теги: скандал, Мерилин Мэнсон, Грэмми
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