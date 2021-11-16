В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone

Авторы расследования отмечают, что обнародованная информация была получена после изучения судебных документов и более 55 новых интервью.

В публикации отмечается, что изначально комната в голливудской квартире артиста была отведена под студию звукозаписи, но позже он переоборудовал ее и назвал "комнатой для плохих девочек".

Несколько женщин, которые продолжительное время состояли в отношениях с артистом, в комментарии журналистам рассказали, что певец использовал комнату в качестве камеры заточения, оставляя их там на несколько часов без воды и еды якобы за плохое поведение. Собеседницы издания уточнили, что знаменитость в разговоре с друзьями часто упоминал о существовании этого помещения.

В статье также упоминается интервью Мерилина Мэнсона, в котором он почти девять лет назад оговорился, что "запирает в звуконепроницаемом помещении тех, кто плохо себя ведет".

Пока что представители певца не прокомментировали публикацию.