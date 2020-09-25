Don't Chase The Dead. Мерилин Мэнсон выпустил клип со звездой "Ходячих мертвецов" Ридусом. Видео
Американский певец Мерилин Мэнсон на своем YouTube-канале презентовал клип на композицию Don't Chase The Dead. В ролике снялись актер Норман Ридус из сериала "Ходячие мертвецы" и фотограф Линдси Юсич. По сюжету Ридус и Мэнсон едут по ночному городу на автомобиле. Мэнсон истекает кровью после ножевого ранения. Юсич в начале ролика наблюдает сцену уличных разборок. Она также появляется в эпизодах с ездой на автомобиле. Песня Don't Chase The Dead вошла в новый альбом Мерилина Мэнсона – We Are Chaos, релиз которого состоялся 11 сентября. Это одиннадцатый студийный альбом Мэнсона.
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