Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта

Американская звукозаписывающая компания, которая занималась продвижением музыкального альбома американского певца Мерилина Мэнсона, отреагировала на заявление его бывшей невесты, обвинившей артиста в издевательствах и насилии.

Американская звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings расторгла контракт с американским певцом Мэрилином Мэнсоном. Об этом сообщается 1 февраля на официальной странице лейбла в Twitter.

"В виду тревожных заявлений [американской актрисы] Эван Рэйчел Вуд и других женщин, которые назвали Мэрилина Мэнсона абьюзером, Loma Vista немедленно прекращает дальнейшее продвижение его альбома", – говорится в публикации.

Компания также приняла решение не сотрудничать с певцом и в будущем.

1 февраля 2021 года Вуд обвинила Мерилина Мэнсона в издевательствах, заявив, что не решалась сделать это раньше, так как жила "в страхе клеветы и возмездия".

"Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека", – сообщила она.

Мэнсон в ответ заявил, что его интимные отношения с партнерами всегда происходили по согласию, а Вуд "искажает прошлое".

Вуд и Мерилин Мэнсон встречались с 2006-го по 2008 год, а затем расстались. В январе 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя девять месяцев ее расторгла. На момент знакомства с певцом актрисе было 19 лет, а Мерилину Мэнсону – 39. В 2011 году Вуд заявила, что является бисексуалкой.

В феврале 2018 года американская актриса Шарлин Йи обвинила певца в домогательствах.