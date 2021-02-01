"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах

33-летня американская актриса Эван Рейчел Вуд 1 февраля в Instagram обвинила экс-бойфренда, 52-летнего американского певца Мерилина Мэнсона в издевательствах над собой, заявив, что ранее жила в страхе возмездия, клеветы и шантажа.
"Имя моего обидчика – Брайан Уорнер, известный как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека", – написала она.
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Вуд и Мэнсон встречались с 2006-го по 2008 год, а затем расстались. В январе 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя девять месяцев ее расторгли. На момент знакомства с певцом актрисе было 19 лет, а Мэнсону – 39.
В 2011 году Вуд заявила, что является бисексуалкой.
Мэнсон в феврале 2020 года женился на фотографе Линдси Юсич.
Мэнсон пока что не прокомментировал заявление экс-невесты.