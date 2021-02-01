Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
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"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах

33-летня американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что будучи в отношениях с американским певцом Мерилином Мэнсом терпела "ужасные оскорбления".

Вуд: Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека
Вуд: Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека
Фото: evanrachelwood / Instagram

33-летня американская актриса Эван Рейчел Вуд 1 февраля в Instagram обвинила экс-бойфренда, 52-летнего американского певца Мерилина Мэнсона в издевательствах над собой, заявив, что ранее жила в страхе возмездия, клеветы и шантажа.

"Имя моего обидчика – Брайан Уорнер, известный как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека", – написала она.

Вуд и Мэнсон встречались с 2006-го по 2008 год, а затем расстались. В январе 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя девять месяцев ее расторгли. На момент знакомства с певцом актрисе было 19 лет, а Мэнсону – 39.

В 2011 году Вуд заявила, что является бисексуалкой.

Мэнсон в феврале 2020 года женился на фотографе Линдси Юсич.

Фото: ЕРА
Мэнсон и Юсич женаты около года. Фото: ЕРА

Мэнсон пока что не прокомментировал заявление экс-невесты.

Теги: скандал, Мерилин Мэнсон, семья, насилие, актриса, домашнее насилие
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