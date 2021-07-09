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09 июля, 2021
 
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Мэнсон добровольно сдался полиции

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Мэнсона обязали соблюдать особые условия
Мэнсона обязали соблюдать особые условия
Фото: EPA

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции. Об этом 8 июля сообщило издание TMZ.

На протяжении месяца полиция американского штата Нью-Гемпшир разыскивала музыканта по обвинению его в нападении на видеооператора на концерте в 2019 году. Тогда музыкант плюнул в оператора, снимавшего его во время выступления.

После явки в полицию Мэнсона отпустили, обязав его не контактировать с истцом, не осуществлять правонарушений и являться на все заседания суда по делу..

Контекст:

Ордер на арест Мерилина Мэнсона был выдан еще 8 октября 2019 года. Ему грозил штраф в размере $2 млн, либо тюремное заключение сроком до одного года.

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

В дискографии музыканта 11 студийных альбомов.

Теги: музыка, полиция, тюрьма, нападение, штраф, правоохранители, обвинение, Мерилин Мэнсон
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