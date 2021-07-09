Мэнсон добровольно сдался полиции

На протяжении месяца полиция американского штата Нью-Гемпшир разыскивала музыканта по обвинению его в нападении на видеооператора на концерте в 2019 году. Тогда музыкант плюнул в оператора, снимавшего его во время выступления.

После явки в полицию Мэнсона отпустили, обязав его не контактировать с истцом, не осуществлять правонарушений и являться на все заседания суда по делу..