"Я ушла от него из-за измен и злоупотребления наркотиками". Дита фон Тиз отреагировала на обвинения в насилии в адрес ее экс-супруга Мерилина Мэнсона

Американская танцовщица Дита фон Тиз познакомилась с певцом Мерилином Мэнсоном в 2000 году, а спустя пять лет стала его женой.

Бывшая супруга американского певца Мерилина Мэнсона, танцовщица Дита фон Тиз 4 февраля в Instagram опубликовала заявление, касающееся обвинений в насилии и издевательствах, выдвинутых в адрес ее экс-супруга актрисой Эван Рейчел Вуд.

"Я обдумывала новости о Мерилине Мэнсоне, которые появились в понедельник. Обнародованные подробности не относятся к моему личному опыту в течение наших семи лет совместной жизни. Если бы такое было, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года. Я ушла от него через 12 месяцев из-за его измен и злоупотребления наркотиками. Любому насилию нет места в отношениях. Я призываю тех, кто подвергся насилию, предпринять шаги, чтобы исцелиться и найти силы для полной самореализации. Это мое единственное заявление на этот счет", – написала она.

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1 февраля экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах, заявив, что не решалась сделать это раньше, так как жила "в страхе клеветы и возмездия".

"Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека", – сообщила она.

Мерилин Мэнсон в ответ заявил, что его интимные отношения с партнерами всегда происходили по согласию, а Вуд "искажает прошлое".

После обвинений Вуд в адрес певца американская звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings сообщила, что расторгла контракт с Мерилином Мэнсоном.

Вуд и Мерилин Мэнсон встречались с 2006-го по 2008 год, а затем расстались. В январе 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя девять месяцев ее расторгла. На момент знакомства с певцом актрисе было 19 лет, а Мерилину Мэнсону – 39. В 2011 году Вуд заявила, что является бисексуалкой.

Отношениям с Вуд предшествовал роман с Дитой фон Тиз. Пара познакомилась в 2000 году, а в конце 2005-го поженилась. Спустя год танцовщица ушла от певца, а 27 декабря 2007 года Верховный суд Лос-Анджелеса расторг их брак.