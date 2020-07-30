  Дита фон Тиз позировала в ботаническом саду в маске с вышивкой

47-летняя актриса и танцовщица Дита фон Тиз разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в ботаническом саду, расположенном на территории библиотеки Хантингтона (Калифорния, США).
Актриса позирует в кадре на фоне цветущего дерева. В качестве наряда Дита фон Тиз выбрала сиреневую блузку с длинным рукавом и юбку-клеш черного цвета. Лицо актрисы прикрыто черной маской, декорированной вышивкой.
"Наслаждаюсь прогулкой на закате", – подписала она снимок.
"Даже в маске выглядишь потрясающе", – прокомментировали фото фолловеры.
"Люблю Хантингтон. Надеюсь, вам понравилось", – отреагировали на публикацию пользователи сети.
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Taking pleasure in a sunset nature walk this evening. * * @wheelsanddollbaby #ditacardigan wheelsanddollbaby.com/boutique * * * @by @goldilocksg
Дита фон Тиз (настоящее имя – Хизер Рене Свит) известна как актриса и постановщик собственных фетиш-шоу. Ее особенностью является сочетание стилей ретро, вамп и пин-апа.
Коронным номером Диты фон Тиз является "Бокал мартини".