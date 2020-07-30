Дита фон Тиз позировала в ботаническом саду в маске с вышивкой

47-летняя актриса и танцовщица Дита фон Тиз провела вечер в ботаническом саду. Во время прогулки она использовала защитную маску для лица черного цвета, декорированную вышивкой.

Дита фон Тиз известна как актриса и постановщик собственных фетиш-шоу

Фото: ditavonteese / Instagram

47-летняя актриса и танцовщица Дита фон Тиз разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в ботаническом саду, расположенном на территории библиотеки Хантингтона (Калифорния, США). Актриса позирует в кадре на фоне цветущего дерева. В качестве наряда Дита фон Тиз выбрала сиреневую блузку с длинным рукавом и юбку-клеш черного цвета. Лицо актрисы прикрыто черной маской, декорированной вышивкой. "Наслаждаюсь прогулкой на закате", – подписала она снимок. "Даже в маске выглядишь потрясающе", – прокомментировали фото фолловеры. "Люблю Хантингтон. Надеюсь, вам понравилось", – отреагировали на публикацию пользователи сети. Посмотреть эту публикацию в Instagram Taking pleasure in a sunset nature walk this evening. * * @wheelsanddollbaby #ditacardigan wheelsanddollbaby.com/boutique * * * @by @goldilocksg Публикация от Dita Von Teese (@ditavonteese) 29 Июл 2020 в 11:32 PDT Дита фон Тиз (настоящее имя – Хизер Рене Свит) известна как актриса и постановщик собственных фетиш-шоу. Ее особенностью является сочетание стилей ретро, вамп и пин-апа. Коронным номером Диты фон Тиз является "Бокал мартини". ВИДЕО Видео: LibyMax - Живи по Максимуму! / YouTube

