Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"

Дрейк был представлен в двух категориях – "Лучший рэп-альбом" за Certified Lover Boy и "Лучшее рэп-исполнение" за трек Way 2 Sexy.
В публикации отмечается, что решение об отказе от номинаций было принято артистом и его менеджментом добровольно, без какого-либо давления.
"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.
Имена победителей 64-й премии "Грэмми" будут названы 31 января 2022 года. Церемония состоится в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе. Полный список номинантов, представленных в 86 категориях, опубликован на сайте премии.