Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"

Рэпер Дрейк номинировался на "Грэмми" за лучший альбом и лучший трек Фото: drakeofficlal / Instagram

Дрейк был представлен в двух категориях – "Лучший рэп-альбом" за Certified Lover Boy и "Лучшее рэп-исполнение" за трек Way 2 Sexy.

В публикации отмечается, что решение об отказе от номинаций было принято артистом и его менеджментом добровольно, без какого-либо давления.