Украинская поэтесса выступит на церемонии вручения премии "Грэмми 2022". Она прочитает стихи о войне

"Шел 24-й час дороги. Это безумие, не меньше. Сейчас пересаживаюсь в Лос-Анджелесе на самолет в Лас-Вегас, где я приглашенная поэтесса из Украины на "Грэмми", и если не подведут "ковидные" тесты, то буду читать на церемонии стихотворение из книги Apricots of Donbas", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)