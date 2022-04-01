Украинская поэтесса выступит на церемонии вручения премии "Грэмми 2022". Она прочитает стихи о войне

"Шел 24-й час дороги. Это безумие, не меньше. Сейчас пересаживаюсь в Лос-Анджелесе на самолет в Лас-Вегас, где я приглашенная поэтесса из Украины на "Грэмми", и если не подведут "ковидные" тесты, то буду читать на церемонии стихотворение из книги Apricots of Donbas", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Apricots of Donbas – вторая книга Якимчук, изданная в 2015 году.
64-я церемония вручения "Грэмми" состоится в Лас-Вегасе 3 апреля. Ранее ожидалось, что она пройдет 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе, но 5 января организаторы отменили мероприятие из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон". Полный список номинантов опубликован на сайте премии.