Войска РФ, которые вывели с севера Украины, не готовы к переброске на Донбасс, они нуждаются в значительном переоснащении – разведка Великобритании

Об этом 5 апреля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.
"Украинские войска отвоевали ключевые территории на севере Украины, лишив Россию возможности защитить свои цели и заставив российские войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева", – говорится в заявлении.
В британском оборонном ведомстве считают, что бои "незначительной интенсивности" могут продолжатся в некоторых отвоеванных Украиной районах, но они "значительно ослабнут в течение этой недели по мере отхода остатков российских войск".
"Многие российские подразделения, выводимые из северной Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и ремонта, прежде чем будут готовы к переброске для операций в восточной Украине", – считают в британской разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 5, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/C605aP9hlX
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/t8wlPfCrqd
Сегодня – 41 день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 5 апреля, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время, оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщили в Генштабе.