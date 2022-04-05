Войска РФ, которые вывели с севера Украины, не готовы к переброске на Донбасс, они нуждаются в значительном переоснащении – разведка Великобритании

Украинские войска заставили РФ отступить из районов вокруг Чернигова и Киева, подчеркивают в минобороны Британии. На фото – бронеавтомобиль РФ на улицах освобожденного поселка Новая Басань Черниговской области Фото: radiosvoboda.org

Об этом 5 апреля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

"Украинские войска отвоевали ключевые территории на севере Украины, лишив Россию возможности защитить свои цели и заставив российские войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева", – говорится в заявлении.

В британском оборонном ведомстве считают, что бои "незначительной интенсивности" могут продолжатся в некоторых отвоеванных Украиной районах, но они "значительно ослабнут в течение этой недели по мере отхода остатков российских войск".

"Многие российские подразделения, выводимые из северной Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и ремонта, прежде чем будут готовы к переброске для операций в восточной Украине", – считают в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/C605aP9hlX



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/t8wlPfCrqd — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 5, 2022