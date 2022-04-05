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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ, которые вывели с севера Украины, не готовы к переброске на Донбасс, они нуждаются в значительном переоснащении – разведка Великобритании

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Украинские войска заставили РФ отступить из районов вокруг Чернигова и Киева, подчеркивают в минобороны Британии. На фото бронеавтомобиль РФ на улицах освобожденного поселка Новая Басань Черниговской области
Украинские войска заставили РФ отступить из районов вокруг Чернигова и Киева, подчеркивают в минобороны Британии. На фото – бронеавтомобиль РФ на улицах освобожденного поселка Новая Басань Черниговской области
Фото: radiosvoboda.org

Подразделения российских оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде, чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления.

Об этом 5 апреля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки. 

"Украинские войска отвоевали ключевые территории на севере Украины, лишив Россию возможности защитить свои цели и заставив российские войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева", – говорится в заявлении. 

В британском оборонном ведомстве считают, что бои "незначительной интенсивности" могут продолжатся в некоторых отвоеванных Украиной районах, но они "значительно ослабнут в течение этой недели по мере отхода остатков российских войск". 

"Многие российские подразделения, выводимые из северной Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и ремонта, прежде чем будут готовы к переброске для операций в восточной Украине", – считают в британской разведке. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 41 день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 5 апреля, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время, оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщили в Генштабе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донбасс, разведка, война России против Украины, потери России
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