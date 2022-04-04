18 300 человек и 647 танков. Потери РФ достигли размеров армий некоторых стран

Россияне в Украине потеряли больше танков, чем их имеют Беларусь, Франции или Испания Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:

личный состав ‒ 18 300 человек;

танки ‒ 647;

боевые бронированные машины ‒ 1844;

артиллерийские системы – 330;

реактивные системы залпового огня ‒ 107;

средства противовоздушной обороны ‒ 54;

самолеты – 147;

вертолеты – 134;

автомобильная техника ‒ 1273;

корабли и катера ‒ 7;

цистерны с горюче-смазочными материалами ‒ 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92;

специальная техника – 25;

пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов ‒ 4.

В Генштабе также сравнили потери оккупантов с количеством живой силы и техники некоторых стран. В частности, количество погибших россиян превышает численность армий Кипра (16 тыс.), Словении (14 тыс.), Словакии (13 тыс.) и Ирландии (12,7 тыс.).

Уничтоженных танков у РФ больше, чем всех танков у Беларуси (601), Франции (406), Испании (327), Казахстана (310), Италии (200) и Великобритании (227).

Количество подбитых самолетов РФ превышает общее чисто самолетов Великобритании (142), Казахстана (120), Польши (112) и Беларуси (105).

Война России против Украины. Главное (обновляется)