18 300 человек и 647 танков. Потери РФ достигли размеров армий некоторых стран

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:
В Генштабе также сравнили потери оккупантов с количеством живой силы и техники некоторых стран. В частности, количество погибших россиян превышает численность армий Кипра (16 тыс.), Словении (14 тыс.), Словакии (13 тыс.) и Ирландии (12,7 тыс.).
Уничтоженных танков у РФ больше, чем всех танков у Беларуси (601), Франции (406), Испании (327), Казахстана (310), Италии (200) и Великобритании (227).
Количество подбитых самолетов РФ превышает общее чисто самолетов Великобритании (142), Казахстана (120), Польши (112) и Беларуси (105).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на апрель российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.
2 апреля Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область.