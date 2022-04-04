В Донецке земечены боевики ЧВК "Вагнер" – Грозев

"Наемники "Вагнера" замечены в Донецке. Фотография, опубликованная блогером, связанным с ГРУ, сделана перед отелем Park Inn, где до недавнего времени размещался ОБСЕ. Многие из вагнеровцев – настоящие нацисты, как мне говорили некоторые из них", – отметил Грозев.

Wagner mercenaries spotted in Donetsk. Photo, released by a GRU-linked blogger, made in front of Park Inn hotel where @OSCE was housed until recently (thus photo = now). Many of the Wagnerites are true Nazies, as some of them have told me. The irony. pic.twitter.com/zeCthglAov — Christo Grozev (@christogrozev) April 4, 2022

Разведка министерства обороны Великобритании 28 марта сообщила, что частная военная компания "Вагнер" уже развернута на востоке Украины.

"Ожидается, что они задействуют более 1 тыс. наемников, в том числе высших руководителей организации, для проведения боевых операций", – уточнили военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)