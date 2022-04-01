В РФ прибыли 300 сирийцев. Они проходят подготовку перед отправкой в Украину – The New York Times

В Россию приехали солдаты сирийской армии, сотрудничавшие с российскими военными во время войны в Сирии.

По данным журналистов, в списках наемников, которых планируют отправить на войну в Украину, тысячи фамилий. Перед отправкой солдат проверяют сирийские и российские спецслужбы.

Издание отмечает, что Сирия после войны, давшей многим мужчинам боевой опыт, превратилась в экспортера наемников. В стране подорвана экономика, людям сложно найти работу, поэтому они отправляются воевать. Сирийцы принимали участие в войнах в Ливии, Азербайджане, ЦАР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)