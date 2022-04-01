В РФ прибыли 300 сирийцев. Они проходят подготовку перед отправкой в Украину – The New York Times

В Россию приехали солдаты сирийской армии, сотрудничавшие с российскими военными во время войны в Сирии.
По данным журналистов, в списках наемников, которых планируют отправить на войну в Украину, тысячи фамилий. Перед отправкой солдат проверяют сирийские и российские спецслужбы.
Издание отмечает, что Сирия после войны, давшей многим мужчинам боевой опыт, превратилась в экспортера наемников. В стране подорвана экономика, людям сложно найти работу, поэтому они отправляются воевать. Сирийцы принимали участие в войнах в Ливии, Азербайджане, ЦАР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".
О том, что россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины, 7 марта сообщал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон со ссылкой на показания российских пленных.
11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.
13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.
14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Россия наняла в Сирии группу наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.
23 марта ГУР МО заявило, что Сирия проваливает план по привлечению боевиков к участию в войне против Украины на стороне РФ.