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В РФ прибыли 300 сирийцев. Они проходят подготовку перед отправкой в Украину – The New York Times

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Журналисты отметили, что Сирия превратилась в экспортера наемников
Журналисты отметили, что Сирия превратилась в экспортера наемников
Фото: EPA

Около 300 сирийцев прибыли в Россию, там они проходят подготовку перед отправкой в Украину. Об этом 31 марта написала The New York Times.

В Россию приехали солдаты сирийской армии, сотрудничавшие с российскими военными во время войны в Сирии.

По данным журналистов, в списках наемников, которых планируют отправить на войну в Украину, тысячи фамилий. Перед отправкой солдат проверяют сирийские и российские спецслужбы.

Издание отмечает, что Сирия после войны, давшей многим мужчинам боевой опыт, превратилась в экспортера наемников. В стране подорвана экономика, людям сложно найти работу, поэтому они отправляются воевать. Сирийцы принимали участие в войнах в Ливии, Азербайджане, ЦАР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".

О том, что россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины, 7 марта сообщал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон со ссылкой на показания российских пленных.

11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.

13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.

14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Россия наняла в Сирии группу наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.

23 марта ГУР МО заявило, что Сирия проваливает план по привлечению боевиков к участию в войне против Украины на стороне РФ.

Теги: Россия, Украина, Сирия, боевики, наемники, война России против Украины, военнослужащий
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