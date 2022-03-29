Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в Украину – британская разведка

"Ожидается, что они задействуют более 1 тыс. наемников, в том числе высших руководителей организации, для проведения боевых операций", – уточнили военные.

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They are expected to deploy more than 1,000 mercenaries, including senior leaders of the organisation, to undertake combat operations. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 28, 2022

Британская разведка пишет, что оккупанты привлекли ЧВК из-за тяжелых потерь и застопорившегося вторжения.

"Россия, скорее всего, была вынуждена переориентировать персонал "Вагнера" на Украину в ущерб операциям в Африке и Сирии", – отметили в минобороны Британии.

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Due to heavy losses and a largely stalled invasion, Russia has highly likely been forced to reprioritise Wagner personnel for Ukraine at the expense of operations in Africa and Syria. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 28, 2022