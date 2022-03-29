Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в Украину – британская разведка

"Ожидается, что они задействуют более 1 тыс. наемников, в том числе высших руководителей организации, для проведения боевых операций", – уточнили военные.
(2/3)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 28, 2022
They are expected to deploy more than 1,000 mercenaries, including senior leaders of the organisation, to undertake combat operations.
Британская разведка пишет, что оккупанты привлекли ЧВК из-за тяжелых потерь и застопорившегося вторжения.
"Россия, скорее всего, была вынуждена переориентировать персонал "Вагнера" на Украину в ущерб операциям в Африке и Сирии", – отметили в минобороны Британии.
(3/3)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 28, 2022
Due to heavy losses and a largely stalled invasion, Russia has highly likely been forced to reprioritise Wagner personnel for Ukraine at the expense of operations in Africa and Syria.
"Русская служба BBC" 11 марта написала, что ЧВК "Вагнер" вербует наемников для участия в войне в Украине. Телерадиокомпания сообщила, что раньше в ЧВК брали только россиян, родившихся в границах страны до 2014 года. Теперь же в пункт вербовки под Краснодаром приглашают почти всех желающих, в том числе жителей оккупированных территорий Украины – Крыма и Донбасса. Сохранился только запрет на наем граждан Грузии.
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 17,2 тыс. человек личного состава.