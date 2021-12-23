СБУ сообщила подозрение руководителю ЧВК "Вагнер", который командовал боевиками на Донбассе

"С июля 2014-го по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем. Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск России и незаконными вооруженными формированиями вели боевые действия против Вооруженных сил Украины", – отметили в релизе.

СБУ задокументировала факты интенсивного обстрела боевиками ЧВК украинских позиций на Дебальцевском направлении. В этих боях участники "Вагнера" понесли значительные потери. По данным следствия, россиянин координировал действия с бывшим командующим Второго армейского корпуса РФ.

Руководитель ЧВК подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

СБУ планирует объявить фигуранта в международный розыск.