СБУ сообщила подозрение руководителю ЧВК "Вагнер", который командовал боевиками на Донбассе

"С июля 2014-го по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем. Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск России и незаконными вооруженными формированиями вели боевые действия против Вооруженных сил Украины", – отметили в релизе.
СБУ задокументировала факты интенсивного обстрела боевиками ЧВК украинских позиций на Дебальцевском направлении. В этих боях участники "Вагнера" понесли значительные потери. По данным следствия, россиянин координировал действия с бывшим командующим Второго армейского корпуса РФ.
Руководитель ЧВК подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
СБУ планирует объявить фигуранта в международный розыск.
Евросоюз 13 декабря ввел санкции в отношении основателя и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, наемника Станислава Дычко и Валерия Захарова, которого в ЕС называют ключевой фигурой в командной структуре "группы Вагнера".
По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания "Вагнер" участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета "Фонтанка", ЧВК сменила "украинское" направление на "сирийское".
Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников "Вагнера". В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.
В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.
В октябре The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК "Вагнер", в Ливию.
Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина".
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний "в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности".
Россия считает "безосновательными" и "нелегитимными" санкции Евросоюза против восьми российских граждан и четырех организаций, причастных к ЧВК.