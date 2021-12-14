РФ считает санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" нелегитимными и "оставляет за собой право на ответ" – Захарова

Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС Фото: EPA

Она заявила, что "право" государств Африки и Ближнего Востока "на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, в том числе в сфере безопасности, ощутимо тяготит европейских партнеров" и "обостряет их постимперские амбиции".

Захарова добавила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации.

Также спикер заявила о "двойных стандартах" ЕС, которые "проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию".

"Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств – членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", – сказала она.