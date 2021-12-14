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РФ считает санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" нелегитимными и "оставляет за собой право на ответ" – Захарова

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Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
Фото: EPA

Россия считает "безосновательными" и "нелегитимными" санкции Евросоюза против восьми российских граждан и четырех организаций, причастных к частной военной компании "Вагнер". Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ, опубликованном 14 декабря на сайте МИД России.

Она заявила, что "право" государств Африки и Ближнего Востока "на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, в том числе в сфере безопасности, ощутимо тяготит европейских партнеров" и "обостряет их постимперские амбиции".

Захарова добавила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. 

Также спикер заявила о "двойных стандартах" ЕС, которые "проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию".

"Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств – членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", – сказала она.

Контекст:

Евросоюз 13 декабря ввел санкции в отношении основателя и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, наемника Станислава Дычко и Валерия Захарова, которого в ЕС называют ключевой фигурой в командной структуре "группы Вагнера".

По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания "Вагнер" участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета "Фонтанка", ЧВК сменила "украинское" направление на "сирийское".

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников "Вагнера". В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК "Вагнер", в Ливию.

Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина".

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний "в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности".

Теги: Россия, санкции, Вагнер, Мария Захарова, Евросоюз
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