В госпиталях России и Беларуси не хватает мест для раненных в Украине российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненных на территории Украины военнослужащих оккупационных войск", – говорится в сообщении.
В частности, по данным ВСУ, в районной больнице Глушково Курской области РФ персонал переведен на усиленный режим дежурства в связи с тем, что "в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов".
"В [оккупированном] городе Изюм [Харьковской области] из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы", – рассказали в Генштабе.
Украинские военные отметили, что в оккупированных Пологах Запорожской области российские военные "захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы", а персоналу и больным запретили возвращаться в медучреждение.
"В помещении больницы остались раненые оккупанты", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 апреля, составили около 18,3 тыс. человек личного состава, 647 танков, 147 самолетов, 134 вертолета, 325 артиллерийских систем и другая техника, в том числе корабли.