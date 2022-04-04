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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В госпиталях России и Беларуси не хватает мест для раненных в Украине российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях армии РФ в Украине
Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях армии РФ в Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска несут в Украине большие потери ранеными. Об этом 4 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненных на территории Украины военнослужащих оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В частности, по данным ВСУ, в районной больнице Глушково Курской области РФ персонал переведен на усиленный режим дежурства в связи с тем, что "в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов".

"В [оккупированном] городе Изюм [Харьковской области] из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы", – рассказали в Генштабе.

Украинские военные отметили, что в оккупированных Пологах Запорожской области российские военные "захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы", а персоналу и больным запретили возвращаться в медучреждение.

"В помещении больницы остались раненые оккупанты", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/287740683539017

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 апреля, составили около 18,3 тыс. человек личного состава, 647 танков, 147 самолетов, 134 вертолета, 325 артиллерийских систем и другая техника, в том числе корабли.

Теги: Россия, Беларусь, медицина, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Изюм, раненые, больница, вторжение, лечение, госпиталь, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, школы, больницы, российские военные, потери России
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