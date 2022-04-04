В госпиталях России и Беларуси не хватает мест для раненных в Украине российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненных на территории Украины военнослужащих оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В частности, по данным ВСУ, в районной больнице Глушково Курской области РФ персонал переведен на усиленный режим дежурства в связи с тем, что "в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов".

"В [оккупированном] городе Изюм [Харьковской области] из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы", – рассказали в Генштабе.

Украинские военные отметили, что в оккупированных Пологах Запорожской области российские военные "захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы", а персоналу и больным запретили возвращаться в медучреждение.

"В помещении больницы остались раненые оккупанты", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)