Кличко: Никто из россиян не сможет объяснить, от кого они в Украине освобождали людей

"Буквально два месяца назад была годовщина вывода советских войск из Афганистана. Я присутствовал на мероприятии, где были уже пожилые бойцы, инвалиды афганской войны. Один из них поднял тост: "Мы все-таки выполнили интернациональный долг". Я не сдержался и обратился ко всем: "Вы можете объяснить, что такое интернациональный долг? Кому вы были должны и что? Вы, которые вернулись инвалидами с этой войны и вынуждены влачить жалкое существование, и те люди, которые не вернулись или вернулись в цинковых гробах?" Никто не смог объяснить. Думаю, никто из россиян не сможет объяснить, от кого они освобождали людей здесь в Украине", – отметил Кличко.
Он считает, что вскоре россияне осознают, какой трагедией для самой России является война с Украиной.
"У меня много знакомых в России с хорошим образованием, интеллигентных. Я слышу, насколько они зомбированы. Оказывается, мы – радикалы и ненавидим русских. Я задаю им простой вопрос: Как я могу ненавидеть русский? Мой первый язык – русский. Во мне течет русская кровь. Многие, кто воюет, говорят на русском и даже не могут говорить по-украински. Мы не имеем ничего против национальности русских. Мы имеем очень много против российской агрессивной политики, которая ведет к большим трагедиям. И я думаю, осознание этого еще не пришло, но в ближайшее время россияне тоже поймут, что это также большая трагедия для России", – подчеркнул Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.