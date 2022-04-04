Кличко: Никто из россиян не сможет объяснить, от кого они в Украине освобождали людей

Кличко: У меня много знакомых в России. Я слышу, насколько они зомбированы Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Буквально два месяца назад была годовщина вывода советских войск из Афганистана. Я присутствовал на мероприятии, где были уже пожилые бойцы, инвалиды афганской войны. Один из них поднял тост: "Мы все-таки выполнили интернациональный долг". Я не сдержался и обратился ко всем: "Вы можете объяснить, что такое интернациональный долг? Кому вы были должны и что? Вы, которые вернулись инвалидами с этой войны и вынуждены влачить жалкое существование, и те люди, которые не вернулись или вернулись в цинковых гробах?" Никто не смог объяснить. Думаю, никто из россиян не сможет объяснить, от кого они освобождали людей здесь в Украине", – отметил Кличко.

Он считает, что вскоре россияне осознают, какой трагедией для самой России является война с Украиной.

"У меня много знакомых в России с хорошим образованием, интеллигентных. Я слышу, насколько они зомбированы. Оказывается, мы – радикалы и ненавидим русских. Я задаю им простой вопрос: Как я могу ненавидеть русский? Мой первый язык – русский. Во мне течет русская кровь. Многие, кто воюет, говорят на русском и даже не могут говорить по-украински. Мы не имеем ничего против национальности русских. Мы имеем очень много против российской агрессивной политики, которая ведет к большим трагедиям. И я думаю, осознание этого еще не пришло, но в ближайшее время россияне тоже поймут, что это также большая трагедия для России", – подчеркнул Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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