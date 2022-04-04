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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кличко: Никто из россиян не сможет объяснить, от кого они в Украине освобождали людей

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Кличко: У меня много знакомых в России. Я слышу, насколько они зомбированы
Кличко: У меня много знакомых в России. Я слышу, насколько они зомбированы
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Украинцы имеют претензии не к национальности россиян, а к российской агрессивной политике, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр Киева Виталий Кличко.

"Буквально два месяца назад была годовщина вывода советских войск из Афганистана. Я присутствовал на мероприятии, где были уже пожилые бойцы, инвалиды афганской войны. Один из них поднял тост: "Мы все-таки выполнили интернациональный долг". Я не сдержался и обратился ко всем: "Вы можете объяснить, что такое интернациональный долг? Кому вы были должны и что? Вы, которые вернулись инвалидами с этой войны и вынуждены влачить жалкое существование, и те люди, которые не вернулись или вернулись в цинковых гробах?" Никто не смог объяснить. Думаю, никто из россиян не сможет объяснить, от кого они освобождали людей здесь в Украине", – отметил Кличко.

Он считает, что вскоре россияне осознают, какой трагедией для самой России является война с Украиной.

"У меня много знакомых в России с хорошим образованием, интеллигентных. Я слышу, насколько они зомбированы. Оказывается, мы – радикалы и ненавидим русских. Я задаю им простой вопрос: Как я могу ненавидеть русский? Мой первый язык – русский. Во мне течет русская кровь. Многие, кто воюет, говорят на русском и даже не могут говорить по-украински. Мы не имеем ничего против национальности русских. Мы имеем очень много против российской агрессивной политики, которая ведет к большим трагедиям. И я думаю, осознание этого еще не пришло, но в ближайшее время россияне тоже поймут, что это также большая трагедия для России", – подчеркнул Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".

Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, Афганистан, война, агрессия, политика, война России против Украины, интервью, войска, русские, мэр
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