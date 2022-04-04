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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми". В Черниговской области оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников

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Оккупанты взяли в заложники женщин и детей
Оккупанты взяли в заложники женщин и детей
Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

В селе Ягодное Черниговской области российские оккупанты удерживали в подвале школы 150 человек. Об этом 4 апреля сообщил в Facebook глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении (оно действительно небольшое, фото не очень передает) враг держал более 150 человек одновременно. Не знаю, какими словами это можно обрисовать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли", – говорится в сообщении.

Чаус добавил, что иногда оккупанты выпускали заложников на улицу. Однако в самом помещении люди, по его словам, находились в ужасающих условиях.

"Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота. Дети. Там были женщины и дети. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной", – подчеркнул глава ОВА.

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3125948151002852

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.

1 апреля Чаус сообщал, что оккупанты постепенно покидают Черниговскую область, предупредив жителей, что по-прежнему остается угроза авиационных и ракетных ударов со стороны врага.

Теги: Украина, война, оккупация, заложники, Черниговская область, дети, война России против Украины, школы, женщины, Вячеслав Чаус, российские оккупанты
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