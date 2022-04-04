"Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми". В Черниговской области оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников

"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении (оно действительно небольшое, фото не очень передает) враг держал более 150 человек одновременно. Не знаю, какими словами это можно обрисовать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли", – говорится в сообщении.

Чаус добавил, что иногда оккупанты выпускали заложников на улицу. Однако в самом помещении люди, по его словам, находились в ужасающих условиях.

"Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота. Дети. Там были женщины и дети. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной", – подчеркнул глава ОВА.

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