В Житомирской области больше нет российских оккупантов – глава обладминистрации

"Каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. В Житомирской области враг был отброшен и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных общин, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минируя мирные дома", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что война еще не завершилась.

Бунечко рассказал, что совет обороны Житомирской области принял решение усилить на территории региона контроль за обращением с огнестрельным оружием.

Война России против Украины. Главное (обновляется)