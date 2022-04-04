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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Житомирской области больше нет российских оккупантов – глава обладминистрации

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Бунечко рассказал, что отходя, оккупанты минируют дома
Бунечко рассказал, что отходя, оккупанты минируют дома
Фото: Віталій Бунечко – голова Житомирської ВА / Telegram

Российские оккупанты полностью ушли из Житомирской области. Об этом 4 апреля заявил в Telegram председатель областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. В Житомирской области враг был отброшен и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных общин, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минируя мирные дома", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что война еще не завершилась.

Бунечко рассказал, что совет обороны Житомирской области принял решение усилить на территории региона контроль за обращением с огнестрельным оружием.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля Министерство обороны Украины объявило об освобождении Киевской области от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, таких погибших обнаружили в Буче.

Теги: Россия, оружие, война, оккупация, Житомирская область, минирование, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, население, Виталий Бунечко, российские оккупанты
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