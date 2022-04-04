В Житомирской области больше нет российских оккупантов – глава обладминистрации

"Каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. В Житомирской области враг был отброшен и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных общин, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минируя мирные дома", – написал он.
Глава обладминистрации подчеркнул, что война еще не завершилась.
Бунечко рассказал, что совет обороны Житомирской области принял решение усилить на территории региона контроль за обращением с огнестрельным оружием.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля Министерство обороны Украины объявило об освобождении Киевской области от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, таких погибших обнаружили в Буче.