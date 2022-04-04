Россия заявила, что продолжает проводить свои "операции" в Киевской области

2 апреля в Минобороны Украины рассказали, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов Фото: EPA

В Росгвардии заявили, что якобы от жителей неназванного села узнали, будто в одном из пустующих домов якобы могут укрываться "действующие в тылу российских войск украинские националисты".

Рогвардейцы якобы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство. В итоге они отчитались, что "всю диверсионно-разведывательная группу националистов" удалось уничтожить.

Также сообщается, что якобы росгвардейцы обнаружили цех по производству боеприпасов и уничтожили его.

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