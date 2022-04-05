"Трупы в Буче, которых не было до прихода российских войск". Посол РФ в ООН назвал войну войной и нечаянно сказал правду про Бучу

Небензя заявил, что тел на улицах Бучи "не было до прихода российских войск", но быстро исправился Фото: EPA

У Небензи спросили, считает ли он тела погибших в Буче Киевской области фейком.

"Там происходит война, а во время войны может произойти что угодно. Нельзя исключать гибели гражданских во время войны", – заявил посол.

При этом он повторил пропагандистское заявление, что фото- и видеосвидетельства из Бучи – "постановка".

Кислица отметил, что признание Россией, что она ведет войну, означает не только противоречие официальной версии о "спецоперации", но и уголовную ответственность по российским же законам, согласно которым ведение агрессивной войны карается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет (ст. 353 Уголовного кодекса РФ).

Well done! After weeks of denying putin's amb called it a 'war'. It's against Kremlin's version of ‘special operation', & also a criminal offence: Article 353 of Russia’s Criminal Code 2. Waging aggressive war - shall be punished by imprisonment for a term of ten to twenty years pic.twitter.com/Brno8n2NOn — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 4, 2022

Еще один фрагмент выступления Небензи с красноречивой оговоркой опубликовал европейский журналист Алекс Тэйлор.

"Трупы в Буче, которые лежат на улицах, – их там не было до прихода российских войск... извините, ухода", – сказал посол.

My goodness, this must be the mother of all Freudian slips - by the Russian ambassador to the UN just now *



"The corpses in Boutcha that didn't exist before the Russian troops arrived ... er, er, left, sorry - before they left ..." pic.twitter.com/hqviMXBeDo — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) April 5, 2022

"Боже мой, это, должно быть, мать всех оговорок по Фрейду", – прокомментировал журналист.

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