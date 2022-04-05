"Трупы в Буче, которых не было до прихода российских войск". Посол РФ в ООН назвал войну войной и нечаянно сказал правду про Бучу

У Небензи спросили, считает ли он тела погибших в Буче Киевской области фейком.
"Там происходит война, а во время войны может произойти что угодно. Нельзя исключать гибели гражданских во время войны", – заявил посол.
При этом он повторил пропагандистское заявление, что фото- и видеосвидетельства из Бучи – "постановка".
Кислица отметил, что признание Россией, что она ведет войну, означает не только противоречие официальной версии о "спецоперации", но и уголовную ответственность по российским же законам, согласно которым ведение агрессивной войны карается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет (ст. 353 Уголовного кодекса РФ).
Well done! After weeks of denying putin's amb called it a 'war'. It's against Kremlin's version of ‘special operation', & also a criminal offence: Article 353 of Russia’s Criminal Code 2. Waging aggressive war - shall be punished by imprisonment for a term of ten to twenty years pic.twitter.com/Brno8n2NOn— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 4, 2022
Еще один фрагмент выступления Небензи с красноречивой оговоркой опубликовал европейский журналист Алекс Тэйлор.
"Трупы в Буче, которые лежат на улицах, – их там не было до прихода российских войск... извините, ухода", – сказал посол.
My goodness, this must be the mother of all Freudian slips - by the Russian ambassador to the UN just now *— Alex Taylor (@AlexTaylorNews) April 5, 2022
"The corpses in Boutcha that didn't exist before the Russian troops arrived ... er, er, left, sorry - before they left ..." pic.twitter.com/hqviMXBeDo
"Боже мой, это, должно быть, мать всех оговорок по Фрейду", – прокомментировал журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.
Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности ООН, созвала 5 апреля заседание Совбеза для обсуждения массовых убийств мирных жителей Бучи. Россия также попыталась собрать Совбез с формулировкой "в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов", но ей отказали.