В ООН призвали привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах в Буче

Об этом говорится в комментарии Бачелет, опубликованном 4 апреля на сайте офиса Верховного комиссар ООН по правам человека.

"Крайне важно, чтобы все тела были эксгумированы и идентифицированы, чтобы можно было проинформировать семьи жертв и установить точные причины смерти. Следует принять все меры для сохранения доказательств, – отметила Бачелет. – Жизненно важно приложить все усилия для обеспечения проведения независимых и эффективных расследований того, что произошло в Буче, чтобы обеспечить установление истины, справедливость и привлечение к ответственности".

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщения, поступающие из Бучи и других регионов, "поднимают серьезные и тревожные вопросы о возможных военных преступлениях".

Бачелет подчеркнула, что ужаснулась изображениям мирных жителей, лежащих мертвыми на улицах и в импровизированных могилах в Буче.

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