Российских оккупантов, совершивших массовые убийства в Буче, возвращают в Украину – ГУР Минобороны

Об этом 5 апреля сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По данным разведки, российское командование "не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую".
"По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают намного больше времени на восстановление и отдых", – говорится в сообщении.
В ГУР Минобороны отметили, что подобный график указывает на то, что 64-ю бригаду ожидают "специальные задания" в Украине.
"Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах, – подчеркнули в разведке. – Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы предотвратить предоставление показаний в будущих судах".
В то же время, согласно информации ГУР Минобороны, "личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину".
"Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению", – резюмировали в Главном управлении разведки.
Ранее, 4 апреля, ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того, как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.