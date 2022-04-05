Российских оккупантов, совершивших массовые убийства в Буче, возвращают в Украину – ГУР Минобороны

Об этом 5 апреля сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По данным разведки, российское командование "не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую".

"По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают намного больше времени на восстановление и отдых", – говорится в сообщении.

В ГУР Минобороны отметили, что подобный график указывает на то, что 64-ю бригаду ожидают "специальные задания" в Украине.

"Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах, – подчеркнули в разведке. – Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы предотвратить предоставление показаний в будущих судах".

В то же время, согласно информации ГУР Минобороны, "личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину".

"Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению", – резюмировали в Главном управлении разведки.

Ранее, 4 апреля, ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)