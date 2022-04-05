ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о переговорах с РФ после убийств мирных граждан в Буче: Каждая такая трагедия будет "бить по рукам"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Легче всего сказать, что "я с тобой не буду говорить". Самое сложное говорить, что они сделали, признать их врагами и при этом найти возможность встретиться
Зеленский: Легче всего сказать, что "я с тобой не буду говорить". Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагами и при этом найти возможность встретиться
Фото: president.gov.ua

После таких трагедий, как произошедшая в городе Буча Киевской области в период оккупации российскими войсками, даже возможность переговоров с Россией будет восприниматься украинским обществом как вызов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 апреля в интервью украинским СМИ, которое транслировали в эфире национального телемарафона, в том числе на канале "Рада".

Журналистка НВ Кристина Бердинских отметила, что миру открылась страшная правда о Буче и "такой страшной правды будет еще больше, мы понимаем, это только начало". "С каждой новой Бучей украинскому обществу будет все сложнее принять любое соглашение с Путиным, даже самое выгодное для Украины", добавила журналистка и спросила, понимает ли это президент и будет ли Украина менять свою позицию на переговорах после случившегося. 

"Я считаю, что это большая трагедия. Все мы, и я в том числе, даже возможность переговоров (я не про содержание, а даже про возможность) будем воспринимать как вызов. Вызов внутренний, прежде всего, свой, человеческий: как же теперь? Потом, когда берешь себя в руки – а это просто нужно делать, я считаю, что у меня нет просто другого выбора, – то будет другой вызов, вызов в середине государства. Потому что... все понимают: то, что они сделали, – прощения этому нет. Мы должны это знать. И так как мы коммуницируем это публично, потому что мы в этом откровенны, мы не хотим лгать и находить баланс, даже в информационном пространстве. Настолько это противно. Настолько это трагично", – сказал Зеленский. 

Он считает, что возможности для переговоров нужно искать. 

"Так нельзя говорить "каждая Буча", но тем не менее: каждая такая трагедия, каждая такая Буча будет бить просто тебя по рукам относительно тех или иных переговоров. И тут... нужно быть... находить все равно возможности в отношении таких шагов. Я так считаю", – добавил президент. 

Он отметил, что хочет, чтобы переговоры Украина вела с более сильной позиции. Зеленский говорил также о единстве в обществе и заявил, что "не позволит раскалывать" его, потому что "всегда есть желающие". 

"Вы должны знать, что Вооруженные силы сильны. Но мы понимаем, что такое выдержка и усталость. Несгибаемость не означает, что нет усталости, например, у людей, которые заблокированы в Мариуполе, – на физическом уровне. Я точно знаю, что там происходит. И когда у вас будет кровавая эта мозаика, или пазл, вы будете понимать, что нужно выбирать – выбирать шаги", – продолжил Зеленский. 

Он сказал, что "абсолютно спокойно принимает решения" и вопрос переговоров "будет стоять точно". 

"Вопрос только, насколько ты крепкий за столом переговоров, – добавил президент. – Просто сказать: "Давайте ни о чем не будем больше говорить" – позиция самая легкая. Легче всего сказать, что "я с тобой не буду говорить". И понятно, почему: "После всего, что вы сделали – вот, пожалуйста". Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагами и при этом найти возможность встретиться и на этой встрече найти выход, не утратив свою территорию". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска зашли в Бучу в первые дни войны РФ против Украины. Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, что Буча пока контролируется противником. "Там закрепилась Росгвардия, идет постоянный минометный обстрел, в первую очередь – по логистическим трассам, откуда можно зайти, подойти", – сказал Павлюк.

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что город освобожден от оккупантов, но там еще опасно находиться – в городе много мин и растяжек, оставленных войсками РФ. На следующий день Минобороны сообщило об освобождении всей Киевской области

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации около 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством. 

После того, как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (79906)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (48614)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (21757)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (20263)
5
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (14332)
6
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (14146)
7
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (13756)
8
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (12880)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS