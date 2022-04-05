Зеленский о переговорах с РФ после убийств мирных граждан в Буче: Каждая такая трагедия будет "бить по рукам"

Зеленский: Легче всего сказать, что "я с тобой не буду говорить". Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагами и при этом найти возможность встретиться Фото: president.gov.ua

Журналистка НВ Кристина Бердинских отметила, что миру открылась страшная правда о Буче и "такой страшной правды будет еще больше, мы понимаем, это только начало". "С каждой новой Бучей украинскому обществу будет все сложнее принять любое соглашение с Путиным, даже самое выгодное для Украины", добавила журналистка и спросила, понимает ли это президент и будет ли Украина менять свою позицию на переговорах после случившегося.

"Я считаю, что это большая трагедия. Все мы, и я в том числе, даже возможность переговоров (я не про содержание, а даже про возможность) будем воспринимать как вызов. Вызов внутренний, прежде всего, свой, человеческий: как же теперь? Потом, когда берешь себя в руки – а это просто нужно делать, я считаю, что у меня нет просто другого выбора, – то будет другой вызов, вызов в середине государства. Потому что... все понимают: то, что они сделали, – прощения этому нет. Мы должны это знать. И так как мы коммуницируем это публично, потому что мы в этом откровенны, мы не хотим лгать и находить баланс, даже в информационном пространстве. Настолько это противно. Настолько это трагично", – сказал Зеленский.

Он считает, что возможности для переговоров нужно искать.

"Так нельзя говорить "каждая Буча", но тем не менее: каждая такая трагедия, каждая такая Буча будет бить просто тебя по рукам относительно тех или иных переговоров. И тут... нужно быть... находить все равно возможности в отношении таких шагов. Я так считаю", – добавил президент.

Он отметил, что хочет, чтобы переговоры Украина вела с более сильной позиции. Зеленский говорил также о единстве в обществе и заявил, что "не позволит раскалывать" его, потому что "всегда есть желающие".

"Вы должны знать, что Вооруженные силы сильны. Но мы понимаем, что такое выдержка и усталость. Несгибаемость не означает, что нет усталости, например, у людей, которые заблокированы в Мариуполе, – на физическом уровне. Я точно знаю, что там происходит. И когда у вас будет кровавая эта мозаика, или пазл, вы будете понимать, что нужно выбирать – выбирать шаги", – продолжил Зеленский.

Он сказал, что "абсолютно спокойно принимает решения" и вопрос переговоров "будет стоять точно".

"Вопрос только, насколько ты крепкий за столом переговоров, – добавил президент. – Просто сказать: "Давайте ни о чем не будем больше говорить" – позиция самая легкая. Легче всего сказать, что "я с тобой не буду говорить". И понятно, почему: "После всего, что вы сделали – вот, пожалуйста". Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагами и при этом найти возможность встретиться и на этой встрече найти выход, не утратив свою территорию".

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