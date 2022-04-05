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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 165 детей – Офис генпрокурора

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Сбор данных усложнен или невозможен на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей, отмечают в Офисе генпрокурора
Сбор данных усложнен или невозможен на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей, отмечают в Офисе генпрокурора
Фото: ua.depositphotos.com

Из-за вооруженной агрессии России в Украине пострадал 431 ребенок, из них 165 детей погибли, 266 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил 5 апреля в Facebook Офис генерального прокурора.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что данные не окончательны, поскольку их сбор усложнен или невозможен на отдельных территориях Украины в связи с активными боевыми действиями. Это касается, в частности, Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Отмечается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 77, в Донецкой – 78, в Харьковской – 61, в Черниговской – 49, в Николаевской – 35, в Луганской – 31, в Запорожской – 22, в Херсонской – 29, в Сумской – 16, в Житомирской – 15.

В Киеве от действий захватчиков пострадали 16 детей.

Также сообщается, что 4 апреля в результате обстрела вооруженными силами РФ в Николаеве погиб ребенок.

Офис генпрокурора фиксирует преступления россиян, совершенные в ходе оккупации населенных пунктов Киевской области.

Стало известно, что во время оккупации поселка Ворзель захватчики бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего обстреляли дом, в результате чего ребенок погиб на месте, а мать – через два дня в том же подвале.

В Буче в результате одного из обстрелов погибли шесть человек, среди которых один ребенок, сообщает Офис генпрокурора.

Из-за бомбардировок и обстрелов оккупантов в Украине повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/344106794418827

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, агрессия, дети, Буча, преступление, обстрелы, война России против Украины, украинец, женщины, ребенок, ранение, Офис генпрокурора, прокурор, Ворзель
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