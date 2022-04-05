Лавров заявил, что шансы на достижение мирного соглашения с Украиной "есть всегда"

Лавров хочет, чтобы цели войны России против Украины, которые декларировал Путин, были зафиксированы в обсуждаемом договоре Фото: ЕРА

Лаврова спросили, "каковы шансы на мирное разрешение конфликта и достижение договоренностей, которые впоследствии будут закреплены на саммите" президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Глава МИД ответил, что РФ после раунда переговоров, состоявшегося в Турции 29 марта, "увидели появление реализма" в позиции украинской делегации в вопросе обеспечения безопасности Украины.

"Киевским представителям стало понятно, что в НАТО невозможно получить гарантии безопасности и о вступлении в Альянс следует забыть", – сказал он.

Кроме того, заявил Лавров, в украинской позиции "проявилось гораздо больше понимания ситуации" временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

"Как эти "нотки" будут переводиться на язык договорной бумаги, нам еще предстоит понять. Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации работают достаточно интенсивно, – добавил он. – Насчет шансов. Шанс есть всегда. Уже не раз об этом говорил. Нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать".

Он также заявил, что РФ "работает над тем", чтобы цели войны, которые озвучивал Путин, "были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается и готовится".

Война России против Украины. Главное (обновляется)