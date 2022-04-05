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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров заявил, что шансы на достижение мирного соглашения с Украиной "есть всегда"

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Лавров хочет, чтобы цели войны России против Украины, которые декларировал Путин, были зафиксированы в обсуждаемом договоре
Лавров хочет, чтобы цели войны России против Украины, которые декларировал Путин, были зафиксированы в обсуждаемом договоре
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 апреля на пресс-конференции заявил, что шансы на достижение мирного соглашения между РФ и Украиной "есть всегда". Расшифровку мероприятия опубликовал МИД РФ.

Лаврова спросили, "каковы шансы на мирное разрешение конфликта и достижение договоренностей, которые впоследствии будут закреплены на саммите" президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. 

Глава МИД ответил, что РФ после раунда переговоров, состоявшегося в Турции 29 марта, "увидели появление реализма" в позиции украинской делегации в вопросе обеспечения безопасности Украины.

"Киевским представителям стало понятно, что в НАТО невозможно получить гарантии безопасности и о вступлении в Альянс следует забыть", – сказал он.

Кроме того, заявил Лавров, в украинской позиции "проявилось гораздо больше понимания ситуации" временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма. 

"Как эти "нотки" будут переводиться на язык договорной бумаги, нам еще предстоит понять. Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации работают достаточно интенсивно, – добавил он. – Насчет шансов. Шанс есть всегда. Уже не раз об этом говорил. Нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать". 

Он также заявил, что РФ "работает над тем", чтобы цели войны, которые озвучивал Путин, "были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается и готовится". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Турции глава украинской делегации Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он подчеркнул, что Украина никогда на это не согласится.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД России, переговоры, война России против Украины, соглашение, МИД РФ
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