Украина пока не получила официального ответа РФ на предложения, озвученные в Стамбуле – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге в ходе визита в Польшу, трансляция велась на странице МИД Facebook.
"Нет, полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые звучат от российских официальных лиц, но мы ждем полноценный формальный ответ России. Из этого ответа станет понятно: Россия продолжает говорить языком ультиматумов – прямо или закамуфлировано – или она все-таки перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений. Поэтому с нетерпением ждем этого ответа", – сказал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате). Сегодня делегации встретились снова – в онлайн-формате.
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
По итогам встречи в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.