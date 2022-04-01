Украина пока не получила официального ответа РФ на предложения, озвученные в Стамбуле – Кулеба

Кулеба: Из этого ответа станет понятно: Россия продолжает говорить языком ультиматумов или она все-таки перешла к конструктивному обсуждению повестки дня Фото: ЕРА

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге в ходе визита в Польшу, трансляция велась на странице МИД Facebook.

"Нет, полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые звучат от российских официальных лиц, но мы ждем полноценный формальный ответ России. Из этого ответа станет понятно: Россия продолжает говорить языком ультиматумов – прямо или закамуфлировано – или она все-таки перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений. Поэтому с нетерпением ждем этого ответа", – сказал Кулеба.

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