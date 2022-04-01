Кулеба опроверг сообщения о том, что западные партнеры оказывают давление на Украину в переговорном процессе

Кулебу попросили прокомментировать информацию британских СМИ о том, что западные партнеры, в частности Франция и Германия, якобы оказывают давление на Украину, чтобы она пошла на уступки России.
"И до начала войны говорить о том, что на Украину можно было давить, было неуместно – мы доказали в ряде ситуаций, что Украина не подвергается никакому давлению, с нами можно говорить только на равных и нельзя говорить свысока, – ответил глава МИД. – А после 36 дней войны – уверяю вас, что никто в Европе или за океаном даже не решится давить на президента [Владимира] Зеленского или на Украину по любому поводу. Страны, которые вы упомянули, являются нашими партнерами, помогают нам очень много, особенно Великобритания. И мы никакого давления в переговорном процессе с их стороны не ощущаем и очень плотно взаимодействуем с этими правительствами".
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате). Сегодня делегации встретились снова – в онлайн формате.
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
По итогам встречи в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия и Германия. Представитель Великобритании в ООН заявила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО. 31 марта Эрдоган сказал, что Турция готова быть одной из стран-гарантов, но есть детали, которые должны уточняться.