Кулеба опроверг сообщения о том, что западные партнеры оказывают давление на Украину в переговорном процессе

Кулеба: После 36 дней войны никто в Европе или за океаном даже не решится давить на президента Зеленского или на Украину по любому поводу Фото: ЕРА

Кулебу попросили прокомментировать информацию британских СМИ о том, что западные партнеры, в частности Франция и Германия, якобы оказывают давление на Украину, чтобы она пошла на уступки России.

"И до начала войны говорить о том, что на Украину можно было давить, было неуместно – мы доказали в ряде ситуаций, что Украина не подвергается никакому давлению, с нами можно говорить только на равных и нельзя говорить свысока, – ответил глава МИД. – А после 36 дней войны – уверяю вас, что никто в Европе или за океаном даже не решится давить на президента [Владимира] Зеленского или на Украину по любому поводу. Страны, которые вы упомянули, являются нашими партнерами, помогают нам очень много, особенно Великобритания. И мы никакого давления в переговорном процессе с их стороны не ощущаем и очень плотно взаимодействуем с этими правительствами".