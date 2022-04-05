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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Адвокаты России в Международном суде ООН отказались ее защищать – МИД Украины

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Джапарова: Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее
Джапарова: Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее
Фото: depositphotos.com

Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней. Об этом 5 апреля в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, адвокаты не хотят защищать РФ в том числе и по делам, которые начала Украина.

Как отметила Джапарова, сотрудничать с Россией, в частности, отказался профессор международного права Парижского университета Алан Пелле.

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, государство, которое так цинично его презирает", – подчеркнул Пелле, который до 24 февраля этого года оставался адвокатом России в Международном суде ООН.

Как отметила Джапарова, в своем открытом письме "российским друзьям" Пелле заявил, что "смертоносная атака России растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом.

"Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее", – резюмировала Джапарова.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10226724904337781

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. 

Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Президент РФ Владимир Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден

Теги: Россия, Украина, Международный суд ООН, война России против Украины, адвокат, Эмине Джапарова, суд
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