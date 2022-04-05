Адвокаты России в Международном суде ООН отказались ее защищать – МИД Украины

Джапарова: Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее Фото: depositphotos.com

По ее словам, адвокаты не хотят защищать РФ в том числе и по делам, которые начала Украина.

Как отметила Джапарова, сотрудничать с Россией, в частности, отказался профессор международного права Парижского университета Алан Пелле.

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, государство, которое так цинично его презирает", – подчеркнул Пелле, который до 24 февраля этого года оставался адвокатом России в Международном суде ООН.

Как отметила Джапарова, в своем открытом письме "российским друзьям" Пелле заявил, что "смертоносная атака России растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом.

"Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее", – резюмировала Джапарова.

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