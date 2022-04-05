В Харьковской области ВСУ уничтожили разведывательно-ударный вертолет оккупантов

"Воины десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм при уничтожении сил и средств противника", – отметили в посте.

В Минобороны добавили, что житомирские десантники второй раз уничтожили воздушные цели РФ с помощью противотанковых средств.

Украинские военные сбили вертолет оккупантов из ПЗРК "Стугна", отметило LB.ua.

Война России против Украины. Главное (обновляется)