В Харьковской области ВСУ уничтожили разведывательно-ударный вертолет оккупантов

"Воины десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм при уничтожении сил и средств противника", – отметили в посте.
В Минобороны добавили, что житомирские десантники второй раз уничтожили воздушные цели РФ с помощью противотанковых средств.
Украинские военные сбили вертолет оккупантов из ПЗРК "Стугна", отметило LB.ua.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Аллигатор" – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.
По состоянию на 4 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили порядка 18,3 тыс. человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Украинские военные уничтожили 147 самолетов, 134 вертолета оккупантов.