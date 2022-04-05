Российские оккупанты задерживают жителей Харьковской области с проукраинской позицией – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении продолжается блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание", – говорится в сообщении.
Еще в одном населенном пункте региона, оказавшемся под оккупацией, Изюме, россияне "занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных сил Украины".
"С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на 5 апреля российские оккупанты сумели захватить только часть Харьковской области, большинство территории региона включительно с Харьковом – под контролем ВСУ.