Российские оккупанты задерживают жителей Харьковской области с проукраинской позицией – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении продолжается блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание", – говорится в сообщении.

Еще в одном населенном пункте региона, оказавшемся под оккупацией, Изюме, россияне "занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных сил Украины".

"С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования", – объяснили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)