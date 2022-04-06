Российским фрегатом "Адмирал Макаров", с которого запускают ракеты по украинским городам, командует экс-военный ВСУ

Об этом 31 марта в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Он [Бреев] родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и присягнул [РФ] в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь", – рассказал Братчук.

Украинский военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко 5 апреля опубликовал в Telegram личные данные некоторых украинских военнослужащих, которые в 2014 году, после оккупации РФ Крымского полуострова, изменили присяге. Среди них – Бреев.

"Эти люди сейчас в составе оккупационной армии убивают украинцев. Обнародование их данных является одним из результатов работы украинских военных разведчиков", – подчеркнул Цаплиенко.

Согласно обнародованной им информации, капитан 1-го ранга Бреев находится на должности командира фрегата "Адмирал Макаров" с 2016 года. Во время службы в ВСУ Бреев, в частности, был командиром корветов "Луцк" и "Тернополь", а также занимал должность заместителя командира Севастопольской военно-морской базы (капитан 2-го ранга). Проживает во временно оккупированной Евпатории.

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