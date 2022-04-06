ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российским фрегатом "Адмирал Макаров", с которого запускают ракеты по украинским городам, командует экс-военный ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
C фрегата "Адмирал Макаров" российские оккупанты запускают ракеты по территории Украины, отметил Братчук
C фрегата "Адмирал Макаров" российские оккупанты запускают ракеты по территории Украины, отметил Братчук
Фото: Минобороны России / Facebook

Фрегатом "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ, с которого российские военные запускают ракеты по украинским городам, командует уроженец Украины Григорий Бреев.

Об этом 31 марта в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Он [Бреев] родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и присягнул [РФ] в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь", – рассказал Братчук.

Украинский военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко 5 апреля опубликовал в Telegram личные данные некоторых украинских военнослужащих, которые в 2014 году, после оккупации РФ Крымского полуострова, изменили присяге. Среди них – Бреев.

"Эти люди сейчас в составе оккупационной армии убивают украинцев. Обнародование их данных является одним из результатов работы украинских военных разведчиков", – подчеркнул Цаплиенко.

Согласно обнародованной им информации, капитан 1-го ранга Бреев находится на должности командира фрегата "Адмирал Макаров" с 2016 года. Во время службы в ВСУ Бреев, в частности, был командиром корветов "Луцк" и "Тернополь", а также занимал должность заместителя командира Севастопольской военно-морской базы (капитан 2-го ранга). Проживает во временно оккупированной Евпатории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Братчук отмечал 31 марта, что российские оккупанты готовятся обстрелять Одессу и другие регионы Украины ракетами "Калибр", выпущенными из дислоцирующегося в Севастополе фрегата "Адмирал Макаров".

Теги: Россия, Крым, Украина, Евпатория, Севастополь, Винницкая область, присяга, предательство, Андрей Цаплиенко, разведчики, украинский военный, журналисты, ВСУ, обстрелы, корвет, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, военнослужащий, спикер, запуск, личные данные, российские военные, российские оккупанты, Сергей Братчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"В Украину будем возвращаться вне зависимости от ситуации". Жена Павлика рассказала, почему вместе с сыном уехала в Израиль
"В Украину будем возвращаться вне зависимости от ситуации". Жена Павлика рассказала, почему вместе с сыном уехала в Израиль
  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе
  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе
  Данилко: Я если бы и увидел Путина, то только мертвым. Я за такую встречу – он лежит, я потрогал лоб и говорю: "Ребята, холодный!"
  Данилко: Я если бы и увидел Путина, то только мертвым. Я за такую встречу – он лежит, я потрогал лоб и говорю: "Ребята, холодный!"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке
  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана
Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана
  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык
  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык
  "Никто там уже не будет зарабатывать! Чего трястись?" Полякова призвала украинских коллег, замалчивающих войну РФ против Украины, определиться
  "Никто там уже не будет зарабатывать! Чего трястись?" Полякова призвала украинских коллег, замалчивающих войну РФ против Украины, определиться
Никитюк: Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы!
Никитюк: Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы!
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (86705)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (53032)
3
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (32567)
4
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (26609)
5
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (25537)
6
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (19939)
7
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (17573)
8
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (14710)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS