Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту в Одессе – Одесская ОВА

"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов", – говорится в сообщении.
Братчук не уточнил, какой именно объект подвергся обстрелам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупационные войска с конца марта наносят ракетные удары по населенным пунктам Одесской области. 22 марта по одному из них выпустили пять ракет. 3 апреля захватчики повредили нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.