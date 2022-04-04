Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту в Одессе – Одесская ОВА

В ОВА не уточнили, что именно обстреляли захватчики Фото: ЕРА

"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов", – говорится в сообщении.

Братчук не уточнил, какой именно объект подвергся обстрелам.

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