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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе оккупанты повредили нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Одессу утром 3 апреля
Оккупанты обстреляли Одессу утром 3 апреля
Фото: depositphotos.com (архив)

Утром 3 апреля российские военные ракетными ударами повредили Одесский нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в видеообращении, опубликованном в Facebook Одесской ОГА вечером 3 апреля.

"Утром противник осуществил ракетный удар по городу Одесса. Повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод", – сказал он.

Марченко отметил, что пострадавших нет.

"Мы выявили факты, когда некоторые лица фиксировали места попадания ракет. Они уже задержаны Службой безопасности Украины и понесут ответственность", – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oda.odesa/videos/670147790933041/

Контекст:

Оккупационные войска с конца марта наносят ракетные удары по населенным пунктам Одесской области. 22 марта по одному из них выпустили пять ракет. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Максим Марченко
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