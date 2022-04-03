В Одессе оккупанты повредили нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище – глава ОВА

"Утром противник осуществил ракетный удар по городу Одесса. Повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод", – сказал он.
Марченко отметил, что пострадавших нет.
"Мы выявили факты, когда некоторые лица фиксировали места попадания ракет. Они уже задержаны Службой безопасности Украины и понесут ответственность", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупационные войска с конца марта наносят ракетные удары по населенным пунктам Одесской области. 22 марта по одному из них выпустили пять ракет. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.