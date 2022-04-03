Оккупанты ударили с воздуха по Одессе

"Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендуется закрыть окна", – говорится в сообщении.
Депутат горсовета Одессы Петр Обухов сообщил в Facebook, что одной из целей врага был инфраструктурный объект.
Оккупационные войска с конца марта наносят ракетные удары по населенным пунктам Одесской области. 22 марта по одному из них выпустили пять ракет. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.
Последний раз Одессу атаковали вечером 1 апреля из ракетного комплекса "Искандер".