Оккупанты ударили с воздуха по Одессе

Одной из целей врага в Одессе был инфраструктурный объект Фото: depositphotos.com

"Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендуется закрыть окна", – говорится в сообщении.

Депутат горсовета Одессы Петр Обухов сообщил в Facebook, что одной из целей врага был инфраструктурный объект.