"Летит более 800 км/ч, может менять траекторию". Оккупанты готовятся обстрелять Одессу и другие города ракетами "Калибр" – Одесская ОВА

"К сожалению, вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, Одесскому региону и другим областям нашего государства остается высокой. Угроза является постоянной. Мы говорим, прежде всего, о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр", – сказал Братчук.

Он отметил, что российский фрегат уже готов к обстрелам украинских городов.

"Адмирал Макаров" (есть такая жестянка в Севастополе) сейчас пополнил свой боекомплект этими ракетами и, как говорится, готов к бою", – сообщил спикер.

Он также рассказал о характеристиках российской ракеты и как они связаны с одновременным звучанием сирены во многих городах Украины.

"Что касается ракеты "Калибр" – она летит более 800 км/ч, имеет заранее запрограммированную локацию – это к вопросу, почему бывает, что сирена звучит по всем регионам нашего государства. Потому что начинается от Херсонской области, например, и к западу нашего государства", – подчеркнул Братчук.

Спикер отметил, что сбить российский "Калибр" непросто.

"Все наши воины, отвечающие за данный участок работы, конечно, отслеживают эту ракету. Но, к сожалению, она может менять свою траекторию несколько раз, поэтому и бывает, что тяжеловато ее сбить, тем не менее, наши ребята с этим очень хорошо справляются. Напоминаю, что украинское ПВО, как и вообще Вооруженные силы являются лучшими", – подчеркнул Братчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)