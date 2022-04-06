"Эти воины – участники трех серий знаменитого сериала "Чернобаевка". В Минобороны показали работу украинских РСЗО. Видео

ВСУ нанесли как минимум 10 ударов по аэродрому в Чернобаевке Фото: ДТП України / Facebook (архив)

"Работают украинские РСЗО. Артиллеристы ВСУ уверенно уничтожают вражескую технику и живую силу противника. Эти воины – участники трех серий знаменитого N̶e̶t̶f̶l̶i̶x̶ украинского сериала "Чернобаевка", – говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что в настоящее время "обладатели "Ураганов" (РСЗО "Ураган". – "ГОРДОН") защищают николаевское направление".

В видеоматериале украинский военнослужащий говорит, что его подразделение принимало участие в трех сериях так называемого Чернобаевского сериала.

"Чернобаевка, то видео, которое сейчас гуляет, где КамАЗы, – это наши собратья начали, а мы им "добавили", – сказал военный ВСУ.

Далее на видео показана работа подразделения ВСУ: военные занимают огневую позицию, корректируют прицел РСЗО, после чего проводят 10 выстрелов ракетами по позициям врага.

"Ложим нормально… Пока мы здесь защищаем территорию Николаевской области, враг не дойдет ни в Николаев, ни в Одессу. Сюда их никто не впустит, а мы только будем их теснить… Скоро и Херсон будет наш. Победа за нами", – уверен украинский военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)