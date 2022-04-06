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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эти воины – участники трех серий знаменитого сериала "Чернобаевка". В Минобороны показали работу украинских РСЗО. Видео

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ВСУ нанесли как минимум 10 ударов по аэродрому в Чернобаевке
ВСУ нанесли как минимум 10 ударов по аэродрому в Чернобаевке
Фото: ДТП України / Facebook (архив)

Министерство обороны 6 апреля опубликовало в Facebook видео, где показана работа украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Работают украинские РСЗО. Артиллеристы ВСУ уверенно уничтожают вражескую технику и живую силу противника. Эти воины – участники трех серий знаменитого N̶e̶t̶f̶l̶i̶x̶ украинского сериала "Чернобаевка", – говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что в настоящее время "обладатели "Ураганов" (РСЗО "Ураган". – "ГОРДОН") защищают николаевское направление".

В видеоматериале украинский военнослужащий говорит, что его подразделение принимало участие в трех сериях так называемого Чернобаевского сериала.

"Чернобаевка, то видео, которое сейчас гуляет, где КамАЗы, – это наши собратья начали, а мы им "добавили", – сказал военный ВСУ.

Далее на видео показана работа подразделения ВСУ: военные занимают огневую позицию, корректируют прицел РСЗО, после чего проводят 10 выстрелов ракетами по позициям врага.  

"Ложим нормально… Пока мы здесь защищаем территорию Николаевской области, враг не дойдет ни в Николаев, ни в Одессу. Сюда их никто не впустит, а мы только будем их теснить… Скоро и Херсон будет наш. Победа за нами", – уверен украинский военный.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/1107263826532896/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

 Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами под свой командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому нанесли уже как минимум 10 ударов, так как россияне продолжают заводить туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил 5 апреля, что российские оккупанты "прочно стали в оборону" в Херсонской области – в Николаевской "уже вообще нет противника". Он добавил, что российские военные готовятся к сдаче и выходу из Херсона.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Херсон, Николаев, военные, аэродром, Николаевская область, РСЗО, украинский военный, видео, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, ракеты, военнослужащий, КамАЗ, российские оккупанты, Чернобаевка
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