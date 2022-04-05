Российские оккупанты готовятся к сдаче и выходу из Херсона – Арестович

"Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они… всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее, – сказал Арестович. – В Николаевской области уже вообще нет противника, все бои уже ведутся в Херсонской".
По словам советника главы ОПУ, российские оккупанты "прочно стали в оборону" в Херсонской области.
"Удерживают очень небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска", – отметил Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.
В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытаются их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.