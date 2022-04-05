Российские оккупанты готовятся к сдаче и выходу из Херсона – Арестович

"Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они… всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее, – сказал Арестович. – В Николаевской области уже вообще нет противника, все бои уже ведутся в Херсонской".

По словам советника главы ОПУ, российские оккупанты "прочно стали в оборону" в Херсонской области.

"Удерживают очень небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска", – отметил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)