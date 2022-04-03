В Херсонской области проходят митинги украинцев против оккупации, в Каховке оккупанты разгоняют протестующих стрельбой

В Херсоне люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!", сообщает региональный филиал Общественного. Они скандируют: "Слава Украине! Героям слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!".
Видео с митинга опубликовал также местный Telegram-канал "Х...евый Херсон".
В Каховке российские оккупанты разгоняют мирный митинг стрельбой. Видео опубликовал Telegram-канал "Каховка.ИНФО", на нем слышно, как люди скандируют оккупантам: "Домой". В следующее мгновение слышны автоматные очереди.
"В сетях сообщают о использовании светошумовых гранат и "вонючей дряни". Кого-то били ногами, есть раненые", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город регулярными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.