В Херсонской области проходят митинги украинцев против оккупации, в Каховке оккупанты разгоняют протестующих стрельбой

Жители Херсона не прекращают выходить на мирные митинги в оккупированном городе Фото: Суспільне Херсон / Telegram

В Херсоне люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!", сообщает региональный филиал Общественного. Они скандируют: "Слава Украине! Героям слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!".

Видео с митинга опубликовал также местный Telegram-канал "Х...евый Херсон".

В Каховке российские оккупанты разгоняют мирный митинг стрельбой. Видео опубликовал Telegram-канал "Каховка.ИНФО", на нем слышно, как люди скандируют оккупантам: "Домой". В следующее мгновение слышны автоматные очереди.

"В сетях сообщают о использовании светошумовых гранат и "вонючей дряни". Кого-то били ногами, есть раненые", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)