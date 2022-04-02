Жители оккупированного Энергодара вышли на мирный митинг, в городе прогремели взрывы

В результате взрывов и обстрелов есть пострадавшие Скриншот: Енергодар / Telegram

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Паблик "Енергодар", который публикует информацию о происходящем в городе, сообщил, что жители Энергодара снова вышли на мирный митинг против оккупантов.

Российские войска начали задерживать митингующих, когда акция завершилась, потом в городе послышались взрывы. На видео, которое опубликовал паблик, видно дым на центральной площади города (вероятно, от взрыва светошумовых гранат) и убегающих людей, слышны также звуки выстрелов. Оккупанты так разгоняли митинг, говорится в подписи к видео.

По информации "Энергоатома", в результате обстрелов и серии взрывов ранения получили как минимум четыре жителя Энергодара.