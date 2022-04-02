Жители оккупированного Энергодара вышли на мирный митинг, в городе прогремели взрывы

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".
Паблик "Енергодар", который публикует информацию о происходящем в городе, сообщил, что жители Энергодара снова вышли на мирный митинг против оккупантов.
Российские войска начали задерживать митингующих, когда акция завершилась, потом в городе послышались взрывы. На видео, которое опубликовал паблик, видно дым на центральной площади города (вероятно, от взрыва светошумовых гранат) и убегающих людей, слышны также звуки выстрелов. Оккупанты так разгоняли митинг, говорится в подписи к видео.
По информации "Энергоатома", в результате обстрелов и серии взрывов ранения получили как минимум четыре жителя Энергодара.
Российские войска подошли к Энергодару 26 февраля и направили "Грады" на сам город и расположенную в нем Запорожскую АЭС.
2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, а пожар вскоре ликвидировали. Российские захватчики остаются в городе и контролируют ЗАЭС.
Жители города регулярно выходят на проукраинские акции (последний раз – 28 марта). 23 марта они повалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами.