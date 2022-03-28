Украинцы снова вышли на митинг в оккупированном Энергодаре

"Жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы еще раз показать: несмотря на все, Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами", – написал он.
На площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал гимн Украины – как символ национальной самоидентификации и свободолюбия украинского народа, добавил Орлов.
Российские войска подошли к Энергодару 26 февраля и направили "Грады" на сам город и расположенную в нем Запорожскую АЭС.
2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, а пожар вскоре ликвидировали. Российские захватчики остаются в городе и контролируют ЗАЭС.
Жители города регулярно выходят на проукраинские акции. 23 марта они повалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами.