Украинцы снова вышли на митинг в оккупированном Энергодаре

"Жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы еще раз показать: несмотря на все, Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами", – написал он.

На площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал гимн Украины – как символ национальной самоидентификации и свободолюбия украинского народа, добавил Орлов.