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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Энергодаре большинство местных депутатов сложили полномочия – мэр

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Мэр Энергодара пообещал, что депутаты продолжат заниматься общественной работой и помогать горожанам
Мэр Энергодара пообещал, что депутаты продолжат заниматься общественной работой и помогать горожанам
Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram (архив)

23–24 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета от партий "Европейская солидарность", "За майбутнє", "Новая политика" и часть депутатов от ОПЗЖ сложили полномочия, чтобы их голоса не смогли использовать оккупанты. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Это непростое, но взвешенное решение депутаты разных фракций объясняют невозможностью добросовестно и эффективно в рамках действующего законодательства Украины выполнять свои обязанности. Именно в такие условия они поставлены сейчас, через месяц с начала войны", – говорится в сообщении. 

Орлов пояснил, что в последние дни стало ясно: в городе хотят создать незаконную "народную республику" под управлением страны-агрессора. Депутаты не хотят, чтобы их принудили участвовать в этом. 

"Все депутаты, сложившие свои полномочия, и далее продолжат заниматься общественной работой и заботиться о нуждах граждан, проживающих в их округах и за их пределами", – отметил Орлов.

По его словам, зарплаты сотрудникам коммунальных предприятий и другие защищенные статьи расходов города продолжат финансироваться с помощью Государственного казначейства Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска подошли к Энергодару 26 февраля и направили "Грады" на сам город и расположенную в нем Запорожскую АЭС.

2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, а пожар вскоре ликвидировали. 

Российские захватчики остаются в городе и контролируют ЗАЭС

Жители города выходят на проукраинские акции. 23 марта они повалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами.

Теги: депутаты, оккупация, Запорожская область, горсовет, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, мэр
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