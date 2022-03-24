В оккупированном Энергодаре большинство местных депутатов сложили полномочия – мэр

"Это непростое, но взвешенное решение депутаты разных фракций объясняют невозможностью добросовестно и эффективно в рамках действующего законодательства Украины выполнять свои обязанности. Именно в такие условия они поставлены сейчас, через месяц с начала войны", – говорится в сообщении.
Орлов пояснил, что в последние дни стало ясно: в городе хотят создать незаконную "народную республику" под управлением страны-агрессора. Депутаты не хотят, чтобы их принудили участвовать в этом.
"Все депутаты, сложившие свои полномочия, и далее продолжат заниматься общественной работой и заботиться о нуждах граждан, проживающих в их округах и за их пределами", – отметил Орлов.
По его словам, зарплаты сотрудникам коммунальных предприятий и другие защищенные статьи расходов города продолжат финансироваться с помощью Государственного казначейства Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска подошли к Энергодару 26 февраля и направили "Грады" на сам город и расположенную в нем Запорожскую АЭС.
2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, а пожар вскоре ликвидировали.
Российские захватчики остаются в городе и контролируют ЗАЭС.
Жители города выходят на проукраинские акции. 23 марта они повалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами.