В оккупированном Энергодаре большинство местных депутатов сложили полномочия – мэр

"Это непростое, но взвешенное решение депутаты разных фракций объясняют невозможностью добросовестно и эффективно в рамках действующего законодательства Украины выполнять свои обязанности. Именно в такие условия они поставлены сейчас, через месяц с начала войны", – говорится в сообщении.

Орлов пояснил, что в последние дни стало ясно: в городе хотят создать незаконную "народную республику" под управлением страны-агрессора. Депутаты не хотят, чтобы их принудили участвовать в этом.

"Все депутаты, сложившие свои полномочия, и далее продолжат заниматься общественной работой и заботиться о нуждах граждан, проживающих в их округах и за их пределами", – отметил Орлов.

По его словам, зарплаты сотрудникам коммунальных предприятий и другие защищенные статьи расходов города продолжат финансироваться с помощью Государственного казначейства Украины.

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