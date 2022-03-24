Оккупанты изымают из библиотек украинскую литературу и учебники истории

"Для этого были привлечены российские подразделения "военной полиции". В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции". Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных движений. К "экстремистской" литературе относят школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература", – отметили в ГУР МО.

Оккупантам выдали список запрещенных к упоминанию имен, среди них гетман Иван Мазепа, украинский политический деятель Симон Петлюра, проводник Организации украинских националистов Степан Бандера.

"В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении. В Старобельске Луганской области российская оккупационная администрация проводит мероприятия по внедрению в обращение российских рублей для расчета в магазинах и на рынках", – рассказали в управлении.

Путинские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Проводится розыск патриотов и участников АТО/ООС.