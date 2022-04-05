В Херсоне "доброжелатели" слили российским оккупантам базу данных об активистах, участниках боевых действий и теробороне – мэр

"Им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки, – сообщил Колыхаев. – То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют".
По словам мэра, российские оккупанты ходят в дома активистов и военных, мародерствуя там.
"Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца. И поэтому я не могу понять, каким именно образом уничтожались базы данных при отходе из города СБУ и полиции", – отметил Колыхаев.
По его данным, в Херсоне оккупанты похитили более 100 человек, среди них – активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Некоторых уже выпустили из плена, а кого-то до сих пор удерживают, уточнил Колыхаев.
"Я знаю, что людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Я думаю, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных", – резюмировал мэр Херсона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.
В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытаются их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.