В Херсоне "доброжелатели" слили российским оккупантам базу данных об активистах, участниках боевых действий и теробороне – мэр

На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги в Херсоне Фото: Суспільне Херсон / Telegram

"Им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки, – сообщил Колыхаев. – То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют".

По словам мэра, российские оккупанты ходят в дома активистов и военных, мародерствуя там.

"Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца. И поэтому я не могу понять, каким именно образом уничтожались базы данных при отходе из города СБУ и полиции", – отметил Колыхаев.

По его данным, в Херсоне оккупанты похитили более 100 человек, среди них – активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Некоторых уже выпустили из плена, а кого-то до сих пор удерживают, уточнил Колыхаев.

"Я знаю, что людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Я думаю, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных", – резюмировал мэр Херсона.

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